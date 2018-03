Piata auto din Romania a inceput anul 2018 cu dreptul. Plus 558% la automobilele electrice Anul 2018 a debutat promitator, cu un plus de 20,5% la volumul de vanzari, in ianuarie, semnificativ superior celui din aceeasi luna a anului trecut, potrivit APIA.

Operatorii economici de pe piata auto arata, la inceput de an, un optimism robust, estimand ca 2018 va fi al cincilea an consecutiv de crestere de la declansarea crizei economice (2009), existand premise ca, la sfarsitul anului, sa fie realizat un volum total al vanzarilor de circa 175.000 de unitati, cifra care acopera toate categoriile de... citeste mai mult

