Piata auto din Romania a depasit pentru prima data de la inceputul crizei 150.000 de unitati pe an Datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile releva ca, anul trecut, pe ansamblul pietei din Romania, livrarile totale de autovehicule (autoturisme si vehicule comerciale) au inregistrat o crestere generala de 10,2%, comparativ cu 2016, cifra in interiorul careia autoturismele au avut o crestere de 13,4%.

Vanzarile de autoturisme au fost, ca si in anii precedenti, sustinute de achizitiile realizate de catre persoanele juridice, ponderea acestora din total fiind de 66% fata de 34% persoane fizice.



azi, 00:45 in Auto, Vizualizari: 15 , Sursa: Manager in