Piata auto din Romania a avut cel mai bun semestru din ultimii 10 ani Luna iunie 2018 a consemnat un nou record al vanzarilor lunare: 18.639 unitati (cea mai buna luna din ultimii 10 ani), fapt ce face ca volumul total al vanzarilor dupa 6 luni din acest an sa ajunga la 88.997 de unitati, cu 24,3% mai mult decat in aceeasi perioada din 2017.

Acesta este si cel mai mare volum al vanzarilor de automobile inregistrat intr-o perioada similara in ultimii 10 ani (in 2009, primul an al crizei, se inregistrau doar 49.971 unitati), potrivit datelor APIA.

Citeste si: Dacia pregateste o noua generatie pentru Sandero. Cu ce noutati vin noile modele

Pe plan european, cele mai... citeste mai mult

acum 52 min. in Auto, Vizualizari: 24 , Sursa: Manager in