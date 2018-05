Piata auto are cel mai mare volum al vanzarilor de automobile din ultimul deceniu. Plus 417% crestere la automobilele electrice Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania a anuntat ca luna aprilie a acestui an a consemnt un nou record al vanzarilor lunare: 15.860 unitati (cea mai buna luna aprilie din ultimii 9 ani).

Astfel, volumul total al vanzarilor dupa 4 luni din 2018, a ajuns la 51.853 de unitati, cu 27,8% mai mult decat dupa primele 4 luni din 2017. Acesta este si cel mai mare volum al vanzarilor de automobile... citeste mai mult

acum 33 min. in Auto, Vizualizari: 28 , Sursa: Manager in