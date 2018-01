Piata auto a UE a revenit la nivelul de dinainte de criza Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat, ca, in Uniunea Europeana, s-au vandut, in 2017, 15,1 milioane de automobile, acest prag fiind depasit pentru prima data dupa anul 2007.

Procentual, cresterea este de 3,4%, in comparativ cu anul 2016. Cu exceptia Marii Britanii (-minus 5,7%), in toate marile piete ale UE, cererea pentru autoturisme noi a crescut comparativ cu 2016.

In acelasi timp, In Romania, piata auto a avansat cu 10,7%, la 105.083 de unitati. Pe ansamblul Uniunii, Volkswagen si-a pastrat pozitia de lider cu o cota de piata de 23,7% (de la 23,9%, in 2016). Pe locurile urmatoare, au... citeste mai mult