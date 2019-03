Piëch Automotive este un start-up înființat de Anton Piëch, fiul lui Ferdinand Piëch (fostul președinte al Grupului Volkswagen) și Rea Stark Rajcic. În cadul Salonului Auto de la Geneva, Piëch Automotive a prezentat noul concept Mark Zero. Piëch Mark Zero are o lungime de 4.32 de metri, înălțimea ajunge la 1.25 de metri, iar ampatamentul anunțat de oficialii companiei este de 2.62 de metri.

Pe puntea din față, Mark Zero dispune de un motor electric asincron capabil să ofere 150 kW (204 CP), în timp ce pe puntea spate se află alte două motoare electrice sincron de câte 150 kW fiecare. Piëch Automotive nu anunță puterea totală a sistemului electric însă testele au arătat că Mark Zero poate... citeste mai mult

azi, 13:17 in Auto, Vizualizari: 14 , Sursa: Automarket in