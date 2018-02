Principalul avantaj al cabinei de tip photo booth este dat în primul rând de faptul că aceasta reprezintă o modalitate foarte bună de divertisment şi amuzament a invitaţilor tăi deoarece aceştia îşi fac singuri pozele, când vor, câte vor, cu cine vor şi in plus acestea sunt printate pe loc. Dar cum putem să ne asigurăm că distracţia lor o să fie într-adevăr una pe cinste? Pentru a va răspunde la această întrebare am să va enumăr mai jos câteva idei şi stiluri de a face pozele în cabină pe care voi la rândul vostru le puteţi sugera invitaţilor voştri... citeste mai mult

