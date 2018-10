Echipa feminină de baschet Phoenix - Ştiinţa Constanţa merge ceas în seria B a Ligii Naţionale, câştigând toate cele trei meciuri jucate până acum în competiţie. Ultimul succes, 74-42 pe litoral cu CSM CSU Oradea, partidă la finele căreia Ecaterina Armanu, proaspăt convocată la echipa naţională de senioare, a spus: „A fost un meci bun al nostru. Am început cam prost, dar după aceea am reuşit să ne adunăm. A fost o victorie frumoasă. În repriza a doua, am jucat foarte bine. Ne-am motivat una pe alta şi ne-am făcut jocul obişnuit. Pentru mine, convocarea la echipa naţională e ceva ce nu pot descrie în cuvinte. O oportunitate extraordinară. De-abia... citeste mai mult