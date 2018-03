Phoenix Galati s-a impus, surprinzator, in fieful echipei SCM Timisoara, 79-73 (42-41) in runda cu numarul 20 a Ligii Nationale de baschet masculin, apropiindu-se la doua puncte de ocupanta ultimului loc calificant in play-off detinut de BCM Universitatea FC Arges Pitesti. Care a pierdut la mare lupta, 81-85 (37-52) pe terenul celor de la CSM CSU Oradea, clasati pe pozitia a treia.

Continua sa conduca formatia CSU Sibiu, care a realizat scorul etapei, 105-49 (48-33) la BC Mures. Acelasi numar de puncte, 34, il mai au SCM Timisoara, CSM CSU Oradea si U BT Cluj-Napoca, 88-82 (45-41) cu SCM Universitatea Craiova.... citeste mai mult