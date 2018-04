Aceasta este a doua tranzacţie de pe piaţa farma locală din ultima perioadă, după ce la finele anului trecut grupul A&D Pharma (farmaciile Sensiblu şi distribuitorul Mediplus) a fost preluat de cehii de la Penta Investments.

Help Net are afaceri de aproape 600 de milioane de lei (128 mil. euro) în 2017, înregistrând o creştere cu circa 8% faţă de anul anterior. În cinci ani, din 2012 până în 2017, afacerile Help Net au crescut cu 60%. Numărul de farmacii din reţea a ajuns la 211. Farmexim a avut afaceri de 1,8 miliarde de lei (400 mil. euro) în 2016.

Phoenix are afaceri de peste... citeste mai mult