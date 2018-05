Grupul Renault, care detine Automobile Dacia, va lansa 44 de noi modele in 2013 si 48 in 2016, potrivit unui comunicat al constructorului francez, fata de 40 in 2010 si 30 in 2005. La nivel european, alaturi de noua gama de automobile electrice, va...

Business Magazin, 10 Februarie 2011