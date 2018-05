Philip Roth, laureat al premiului Pulitzer, unul dintre cei mai mari scriitori contemporani, a murit la 85 de ani

Philip Roth, laureat al premiului Pulitzer în anul 1998 şi câştigător a numeroase premii literare, a decedat marţi noapte, la vârsta de 85 de ani, a anunţat agentul scriitorului, potrivit site-ului agenţiei de ştiri The Associated Press.

Autor a peste 25 de cărţi, Roth a fost printre marii scriitori care nu au primit niciodată un premiu Nobel pentru Literatură. Însă, autorul a primit un număr impresionant de premii literare, inclusiv Premiul Pulitzer pentru "American Pastoral".

Scriitorul a decedat marţi spre miercuri noapte, într-un spital din New York, în urma insuficienţei cardiace congestive.

Printre cele mai cunoscute lucrări ale autorului se numără... citeste mai mult

