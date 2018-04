Pentru al patrulea an consecutiv, Pfizer România a fost declarat unul dintre cei mai buni angajatori din România de studiul „AON Best Employers 2017”, realizat în cursul anului trecut în rândul a peste 20.000 de angajați din mai bine de 40 de organizații din România. Pfizer este singura companie din industria farma care primește această titulatură.

„Faptul că angajații noștri apreciază ceea ce fac și mediul în care lucrează atât de mult încât să primim titlul de Best Employer pentru al patrulea an la rând, dar și faptul...

