Pentru modelele cu emisii de CO₂ sub pragul de 130 g/km, prima de casare din Programul Rabla 2018 este de 6.500 de lei, în timp ce pentru modelele cu emisii de CO₂ sub 98g/km se acordă suplimentar un ecobonus în valoare de 1.000 de lei. Cele nouă modele Peugeot eligibile pentru Programul Rabla 2018 sunt: Peugeot 208, Peugeot 301, Peugeot 308, Peugeot 508, SUV Peugeot 2008, SUV Peugeot 3008, SUV Peugeot 5008, Peugeot Partner VP, Peugeot Partner VU. Peugeot 208, cel mai accesibil model din gama Peugeot, are un preţ... citeste mai mult

acum 57 min.