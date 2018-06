Petrosani: Un tanar a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 10 ca sa scape de un incendiu Un tanar in varsta de 22 de ani din Petrosani a murit dupa ce a cazut de la etajul zece al blocului in care locuia. Acesta incerca sa se salveze dupa ce apartamentul in care locuia a luat foc.

