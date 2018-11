Taxele şi impozitele plătite statului de către OMV Petrom depăşesc 2 miliarde de euro pe an OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 25,5 miliarde de euro plătiţi sub forma de taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 – 2017, o medie de 2,12 miliarde de euro pe an. Spre exemplu, în 2017, OMV Petrom a plătit pe redevenţe de 565.7 milioane de lei, potrivit datelor publicate de compania deţinută de austriecii de la OMV. În total, suma plătită de Petrom a ajuns la 1.3 miliarde de lei, exceptând accizele şi TVA-ul din preţul carburanţilor. Din totalul sumei... citeste mai mult