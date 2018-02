Petrolul a încheiat vineri primul cantonament al iernii.

Lupii s-au aflat 10 zile la Cheile Grădiștei, acolo unde unde au disputat două meciuri de verificare, cu Cetate Râșnov și AS SR Brașov, plus cel de la urcare, de la Câmpina, cu Steagul Roșu Brașov.

Petrolul le-a câștigat pe toate trei: 12-1 cu Steagul Roșu, 2-1 cu Râșnov și 5-0 cu AS SR Brașov.

Galben-albaștrii au înscris 19 goluri și au primit numai două.

"Sunt mulțumit pentru că, în sfârșit, am ce să pregătesc, am pe cine să mă bazez. Echipa are dubluri pe posture. Fotbaliștii sunt ascultători și au înțeles ce vreau de la ei!

