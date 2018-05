Petrol si gaze naturale iraniene: China da navala!

Insetata de hidrocarburi si primul partener comerical al Teheranului, China ar putea ignora sanctiunile americane, sporindu-si investitiile in Iran, cu riscul de a tensiona relatiile cu Washington. Pentru Beijing, acordul nuclear iranian din 2015, al carui semnatar este si din care Trump s-a retras fara menajamente, inseamna interese economice majore.



In iunie 2017, intreprinderile chineze erau implicate cu cel putin 33 de miliarde de dolari in proiecte de infrastructura din Iran, dovada a ambitioaselor programe economice inclusive in uriasul proiect "Drumurile matasii", dezvoltat de Beijing si Asia si dincolo de... citeste mai mult