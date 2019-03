Un bărbat din Vaslui, Petrică, în vârstă de 40 de ani, le-a bătut pe stradă pe Lăcrămioara (42 de ani) și pe fiica acesteia. Petrică și Lăcrămioara au discutat, în urmă cu ceva timp, pe Facebook. B

Bărbatul a vrut ceva mai mult, dar femeia l-a refuzat. Rănit în orgoliul propriu, omul a trecut la represalii. Cum o vede pe Lăcrămioara pe stradă, cum sare la bătaie. S-a întâmplat deja de trei ori, iar la ultima scenă, desfășurată în zona Gării din Vaslui, a asistat și fiica victimei. „De câte ori mã vede, sare să mă bată. Am vorbit un an de zile pe Facebook, el se băga mereu în seamã, voia să ies cu el la cafea, nu am vrut, dar nu i-am dat niciodată speranțe, nu am fost iubiți", a...