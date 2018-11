Antrenorul român Dan Petrescu nu a reuşit „minunea” de a o salva pe Guizhou Zhicheng de la retrogradare, iar oficialii chinezi au luat deja o decizie în ceea ce priveşte soarta sa.

Antrenorul de 50 de ani va mai rămâne pe banca echipei doar două etape, adică până la finalul sezonului, urmând ca apoi să-i fie reziliat contractul, deşi înţelegerea sa se întinde pe încă un sezon. Motivul pentru care s-a luat această decizie este acela că în echipă s-au făcut investiţii masive în ultimul an şi jumătate, iar în liga secundă, salariile nu vor mai putea fi susţinute. La Guizhou, Dan Petrescu are un salariu de 5 milioane de euro pe an. Dacă reuşea să salveze echipa de la retrogradare,... citeste mai mult

azi, 16:00 in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Azi in