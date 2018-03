Tehnicianul CFR-ului este suspendat şi spune că ar putea să nu meargă la meci, pentru a nu fi acuzat că ia legătura cu jucătorii. Marea întrebare pentru derby-ul de duminică seara este unde va sta Dan Petrescu. Acesta a fost acuzat că la meciul trecut a transmis indicaţii prin intermediul unor oficiali către secundul Bordeianu. Petrescu spune că nu-l va vedea nimeni la acest meci. “Voi sta la televizor. Dacă nu pot să stau pe bancă ce pot să fac? În tribune nu am cum. Este prea multă lume şi nu am voie să dau indicaţii. Cred că o să stau în faţa televizorului. Vedem. Voi fi înainte de meci, la hotel, apoi am antrenorii... citeste mai mult