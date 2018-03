Dan Petrescu a afirmat ca fundasul dreapta de la CFR Cluj, Cristian Manea, este aproape de un transfer la AS Roma. Dupa ce presa din Italia a scris acest lucru, Petrescu a confirmat informatiile si a spus ca e convins ca Manea poate face fata in Italia.

„Eu cred ca Manea ar putea sa joace oriunde acum. A jucat foarte bine la echipa nationala cu Suedia, intr-un meci foarte greu. El a facut un sezon excelent pana acum si ne-a ajutat foarte mult. Are doar 20 de ani. Poate juca oriunde. Cei de acolo stiu mai bine daca il vor sau daca l-au monitorizat. Sunt convins ca... citeste mai mult