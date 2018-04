Cerere-șoc în dosarul Revoluției din partea procurorilor Parchetului General. Aceștia îi cer lui Klaus Iohannis să încuviințeze urmărirea penală al lui Ion Iliescu pentru evenimentele din decembrie 1989.

Solicitări similare au fost făcute pentru fostul premier al României, Petre Roman, și pentru Gelu Voican Voiculescu, acesta fiind numit săptămâna trecută director al Institutului Revoluției.

„Nu am fost înștiințat în niciun fel și această cerere de urmărire penală mă găsește în situația de a fi pur și simplu revoltat. Sunt uimit de această chestiune. Era să-mi pierd viața la baricadă, nu am avut niciun fel de implicare de nicio natură. Am fost... citeste mai mult

