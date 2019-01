Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunţat joi că nu are în vedere plafonarea preţurilor la alimentele de bază, deşi au apărut astfel de informaţii în presă, şi a adăugat că este important ca instituţiile abilitate să pună în aplicare prevederile legale pentru verificarea produselor de pe piaţă.

