Campania agricolă 2018 a demarat, primăvara, cu „o sincopă” la semănat, din cauza vremii, iar acum suntem în situaţia că am intrat mult mai devreme la recoltat, a declarat joi ministrul Agriculturii, Petre Daea.

„Azi suntem în plină recoltare şi ştim cu toţii ce au însemnat capriciile vremii de astă-primăvară. Eu am experienţă îndelungată în câmp şi vă spun că niciodată nu am intrat la recoltat aşa de devreme. (...) la orz, au fost semănate 262.810 hectare şi până acum s-au recoltat 187.301 hectare, reprezentând 71,2%; la orzoaica de toamnă, s-au semănat 156.138 de hectare şi s-au recoltat... citeste mai mult