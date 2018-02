Petre Daea, in vizita la un supermarket pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare "Alege oaia!", a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti.

