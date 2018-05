România a luat peste 5,5 miliarde de euro de la Uniunea Europeană într-un an şi jumătate, bani europeni care se duc în agricultură şi sunt deja în ţară, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Antena 3.

"Am luat fonduri europene de peste 5,5 miliarde de euro într-un an şi jumătate. Îi luăm pe toţi, pentru că sunt banii românilor şi suntem în stare să facem acest lucru, iar aceasta datorită faptului că au înţeles toţi ce trebuie să realizăm în acest domeniu şi s-au depus cererile la timp", a spus Daea.

