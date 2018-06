Petre Daea a solicitat mentinerea sprijinului pentru fermierii romani in cadrul Consiliului de Agricultura de la Sofia

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre DAEA, a sustinut pozitia Romaniei de a sprijini generatiile de tineri fermieri si gasirea de solutii pentru atragerea si sustinerea acestora, manifestandu-si ingrijorarea fata de reducerea financiara PAC dupa 2020. In cadrul reuniunii Consiliului de ministri Agricultura si Pescuit de la Sofia, care a avut loc in data de 5 iunie 2018, ministrul roman a precizat ca scaderea plafonului pentru cei doi piloni coroborata cu modul de acordare a subventiilor creeaza ingrijorare pentru fermierii romani.

In continuare, va... citeste mai mult