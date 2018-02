Petra Kvitova (locul 29 WTA), castigatoare a doua turnee de Grand Slam, a trecut in trei seturi de Irina Begu (scor 6-3, 1-6, 6-1), in turul doi al turneului de la Sankt Petersburg. Dupa o cadere inexplicabila in setul secund, pierdut cu 1-6, jucatoarea din Cehia a revenit spectaculos in decisiv si nu i-a mai lasat nicio sansa Irinei (Petra s-a impus cu 6-1). "Am luptat din greu in debutul setului trei si am reusit sa intorc soarta partidei", a spus Petra Kvitova, conform WTA.

"A fost un meci destul de... citeste mai mult