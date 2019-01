Legendarul portar cu cască, acum la Arsenal Londra, Petr Cech şi-a anunţat retragerea din activitate la finalul acestui sezon. În vârstă de 36 de ani, cehul are craniul protejat de o cască specială din plastic după ce a suferit o fractură în urmă cu zece ani.

Aflat de 15 ani în Premiere League, la Chelsea, între 2004 şi 2015 şi acum la Arsenal, portarul are 124 de selecţii în naţionala Cehiei lasă în urmă o carieră de 20 de ani. În Anglia are un record de 1.025 de minute fără gol. A câştigat Liga Campionilor şi Liga Europa cu... citeste mai mult