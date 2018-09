Petitiile adresate Avocatului Poporului se solutioneaza gratuit

Reprezentantii Biroului teritorial Galati al institutiei Avocatul Poporului acorda audiente cetatenilor din judetul Braila, in municipiul Braila, vineri, 21 septembrie 2018, la sediul Institutiei Prefectului – judetul Braila, incepand cu ora 1000.

Pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate sa se prezinte cu o petitie din care sa rezulte pe scurt problemele cu care se confrunta si documente justificative, in copie.

Institutia Avocatul Poporului este o autoritate publica autonoma si independenta care are drept scop... citeste mai mult