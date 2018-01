Peter Martins, care conduce The New York City Ballet, se va retrage din activitate după acuzaţiile de hărţuire sexuală şi de abuz fizic care i-au fost aduse, potrivit unui articol din New York Times, relatează AFP.

Peter Martins, de 71 de ani, este acuzat de circa 20 de dansatori şi dansatoare de abuzuri verbale şi fizice. El este, de asemenea, acuzat că a abuzat de autoritatea sa pentru a avea cu unii dintre ei relaţii sexuale.

"Am negat şi continui să neg că aş fi avut orice comportament rău de acest gen", a scris Peter Martins într-o scrisoare adresată consiliului de administraţie... citeste mai mult