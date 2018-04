Pestii care "sperie" boala Parkinson!

Un studiu publicat de un grup de oameni de stiinta din Suedia, care studiaza problemele bolilor neurovegetative, evidentiaza rolul pozitiv al anumitor tipuri de pesti in combaterea acestor afectiuni.



Printre altele, cercetatorii enumera mai multe tipuri de pesti care, odata inclusi in meniu, au darul de a reduce riscul dezvoltarii bolii Parkinson.

Potrivit specialistilor, boala Parkinson este printre cele mai raspandite patologii generate de modificarile care apar odata cu inaintarea in varsta in creierul uman. Printre cauzele cresterii numarului acestor afectiuni se mentioneaza efectul negativ al radiatiilor electronice, dar si... citeste mai mult