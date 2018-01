Peştera Veterani şi-a luat numele de la aghiotantul lui Ianovici, comandantul armatei austriece cantonate la Caransebeş, care a refortificat peştera la sfârşitul secolului al XVII-lea. Peştera este săpată în malul stâng al Dunării, la Cazanele Mari, în masivul muntos Ciucaru Mare, la 500 m aval de Peştera de la Gura Ponicovei, sub peretele denumit Pânza Curii. Cunoscută şi sub numele de „Peştera lui Veterani“, „Peştera din Pânza Curii“ sau „Peştera Piscabara“, grota este situată la o înălţime de aproximativ 70 de metri deasupra apei, are o lungime totală de 173 de metri şi o lăţime de 40 de metri. Aceasta face parte din... citeste mai mult