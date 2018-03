Prin intermediul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Tulcea şi măsurile de stimulare a muncii pe parcursul anului trecut au fost încadraţi în muncă 418 tineri sub 25 de ani, din care 310 tineri NEETs. La nivel naţional, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă a contribuit la încadrarea în muncă a 52.313 tineri sub 25 de ani, din care 26.043 tineri NEETs, o categorie ce include tineri care nu au reuşit să se integreze pe piaţa muncii din diverse motive (lipsa oportunităţilor de ocupare, lipsa competenţelor cerute pe piaţa muncii etc.) şi care nu sunt cuprinşi în programe de educaţie sau... citeste mai mult