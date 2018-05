Peste jumatate dintre internautii romani au facut cumparaturi online cel putin o data pe luna Conform unui studiu realizat de catre GPeC si iSense Solutions, 53% dintre romanii cu acces la internet, adica aproape 6 milioane de utilizatori, au realizat, in ultimul an, cumparaturi online cel putin o data pe luna, cu o crestere de 9% fata de aceeasi perioada din 2016-2017.

De asemenea, in ultimele 12 luni, cumparaturile online au devenit mai populare pentru categorii noi de clienti, cea mai mare crestere, de la 36%, la 51%, fiind inregistrata pentru segmentul de varsta de 45-54 ani. O... citeste mai mult

