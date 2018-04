Peste jumatate de miliard de adulti si-au deschis conturi bancare incepand din 2014 incoace La nivel global, gradul de incluziune financiara a crescut, ajutat si de utilizarea telefoniei mobile si a internetului. Un nou raport Global Findex al Bancii Mondiale privitor la utilizarea serviciilor financiare constata ca barbatii, mai degraba decat femeile, isi deschid un cont in banca.

Global Findex, un set de date foarte extins care descrie modul in care oamenii din 144 de economii utilizeaza serviciile financiare, a fost creat de Banca Mondiala cu finantare de la Fundatia Bill&Melinda Gates, in colaborare cu Gallup, Inc. La nivel global, 69% dintre adulti, adica 3,8 miliarde de... citeste mai mult