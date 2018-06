Peste jumãtate din software-ul instalat pe computerele din România, mai exact 59%, nu este licentiat corespunzãtor, ceea ce creste riscul atacurilor cibernetice, potrivit unui studiu BSA.

În intreaga lume, organizatiile folosesc software-ul pentru a-si imbunãtãti modul in care fac afaceri, pentru a-si spori profiturile, pentru a ajunge pe noi piete si pentru a obtine avantaje competitive. Însã, in cazul in care software-ul nu este licentiat corespunzãtor, organizatiile se confruntã cu un risc semnificativ de a cãdea victimã unor... citeste mai mult