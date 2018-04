In ultima saptamana, Institutul Cantacuzino din Bucuresti a confirmat trei cazuri de gripa de tip AH1N1 la Iasi. Medicii afirma ca aceste cazuri de gripa noua prezinta o forma usoara avand in vedere si evolutia foarte buna a starii de sanatate. In...

Buna ziua Iasi, 9 Februarie 2011