Campania gândul - GMP "Why don't you come over?" s-a extins. Mai bine de 300 de români s-au oferit voluntar să-i găzduiască la ei pe canapele pe englezii care ar veni să vadă România. Gratis, fără nicio taxă, iar printre ei e şi Rodica...

Gandul, 6 Februarie 2013