Potrivit Ministerului Sănătăţii, 8.419 tineri medici s-au înscris la concursul de intrare în Rezidenţiat, examen care are loc duminică.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că în acest an a crescut numărul locurilor şi posturilor scoase la concurs, fiind corelat numărul acestora cu necesarul de medici pe fiecare specialitate.

"Am suplimentat locurile pe specialităţi deficitare ca, de exemplu, epidemiologie şi medicină de familie pentru că avem un deficit de medici epidemiologici în spitale, dar şi de medici de familie în zonele rurale", a declarat Sorina Pintea.

Ea a precizat că în 2018 se înregistrează cel mai mare număr din ultimii ani de absolvenţi ai... citeste mai mult

