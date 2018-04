Peste 8.400 de politisti, la datorie in minivacanta de Paste Peste 8.400 de politisti vor fi in strada si vor actiona pentru prevenirea evenimentelor neplacute, protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si salvarea de vieti, pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste si siguranta de Sfintele Sarbatori de Pasti de cult Ortodox, se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

