Aproximativ 30.000 de oameni au iesit in strada in mai multe orase din tara, in pofida frigului: ”Rezist, rezist, sunt anti-pesedist” Aproximativ 30.000 de oameni au iesit din nou in strada in mai multe orase din tara, in pofida frigului, protestele...

9am, 13 Februarie 2017