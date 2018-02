Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (ANOFM), in Spania sunt disponibile 164 de locuri de muncã pentru agricultori, in Germania – 120, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucrãtori in agriculturã – culegãtori de mazãre. De asemenea, Olanda oferã 56 de locuri de muncã, majoritatea pentru lãcãtus confectii metalice, sudor si culegãtor de cãpsune, iar Polonia dispune de 40 de locuri de muncã pentru specialisti in relatii cu clientii. Totodatã, in Belgia sunt vacante 38 de locuri, cele mai multe pentru... citeste mai mult