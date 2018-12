Peste 65% dintre angajatori vor organiza, în acest an, petreceri de Crăciun, iar şase din zece au spus că vor acorda prime de sărbători salariaţilor, arată rezultatele unui barometru de opinie, publicate marţi.

Datele centralizate, în luna noiembrie, de firma de consultanţă Frames şi TrainYourBrain, relevă faptul că 70% dintre reprezentanţii companiilor susţin că sărbătorile de sfârşit de an (Moş Nicolae, Crăciun şi Revelion) sunt asociate cu o serie de momente speciale dedicate angajaţilor. Astfel, la întrebarea: "Aveţi în plan organizarea unor evenimente speciale, în cadrul companiei, de sfârşit de an?', peste 65%... citeste mai mult