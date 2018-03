Peste 6000 de oportunitati de cariera si 130 de companii la Angajatori de TOP Saptamana aceasta, vineri si sambata, pe 23-24 martie la Sala Palatului, are loc Angajatori de TOP, cel mai mare eveniment de cariera. Editia cu numarul 24 va reuni 130 de companii si peste 6000 de oportunitati de cariera.

Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit pe https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/bucuresti si pot participa la eveniment in baza CV-ului tip BarCode pe care il pot descarca din contul lor de pe www.hipo.ro Accesul la eveniment este gratuit si va fi permis vineri, 23 martie, in... citeste mai mult