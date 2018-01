Peste 60.000 de oameni au protestat in Bucuresti. In tara, au fost circa 30.000 de persoane in strada Mii de oameni s-au strans in Piata Universitatii, pentru marsul de protest "Toate drumurile duc la Bucuresti. 'Revolutia' generatiei noastre", programat azi. Social 22:09 - Organizatorii au anuntat ca manifestatia s-a incheiat. Punctul culminant al protestului a fost înregistrat atunci când zeci de mii de oameni şi-au aprins luminile de la telefoane creând o imagine impresionantă.

20:36 - 60.000 de oameni protesteaza in Bucuresti. Unii dintre ei au ajuns la Palatul Parlamentului, iar sirurile de... citeste mai mult

azi, 00:19 in Social, Vizualizari: 33 , Sursa: 9am in