Peste 5.000 de oameni au iesit in strada in Peru, in ziua de Craciun Peste 5.000 de peruani au manifestat luni seara la Lima, in pofida sarbatorilor de Craciun, pentru a denunta gratierea acordata fostului presedinte Alberto Fujimori si a cere demisia actualului sef al statului pe care il acuza ca a negociat politic aceasta masura.

Foto: Pixabay.com Politica "Afara, PKK afara!" (acronim sub care este cunoscut presedintele Pedro Pablo Kuczynski), au scandat manifestantii iesiti in strada la caderea noptii dupa apeluri difuzate pe retelele sociale.

Importante forte de ordine au fost desfasurate pe strazile capitalei peruane pentru a-i impiedica pe... citeste mai mult

