Proiectul „Învăţ să nu fiu sărac”, iniţiat de Fundaţia FARA şi realizat cu sprijinul United Way Romania şi Profi, proiect de care au beneficiat peste 490 de persoane defavorizate din judeţul Suceava, s-a încheiat la începutul acestui an. Pe parcursul întregului an 2018, acest proiect a lăsat o amprentă vie peste comunităţile în care educaţia reprezenta doar un concept abstract.

„2018 a fost anul în care 175 de elevi s-au îndrăgostit de şcoală, anul în care familiile acestor elevi au primit susţinerea şi suportul necesar spre... citeste mai mult