Peste 400 de terenuri agricole si aproape 700 de case si apartamente, tranzactionate

În primele douã luni din 2018, proprietarii de pãmânt din judetul Vaslui au semnat deja contractele de vânzare-cumpãrare pentru 405 terenuri agricole. Numãrul vânzãrilor parafate este superior celor din perioada similarã a anului trecut, semn cã Vasluiul încã mai are pãmânt de vânzare. În total, în anul trecut, la Oficiul de Cadastru au fost oficializare 7.401 contracte de vânzare-cumpãrare, din care 2.570 terenuri agricole si restul case si apartamente. Bucurestiul si Iasul sunt fruntasi, în acest an, la vânzãri de case si terenuri.

